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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:31 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
ريهام عبدالمحسن
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة رابع مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

يحتل ليستر سيتي المركز التاسع في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط حصدهما من 3 مباريات، حيث فاز على كلا من نوريتش سيتي وولفرهامبتون وخسر من ويستهام يونايتد ويسعى للمنافسة على لقب البريميرليج واستعادة أمجاد 2016 و إسعاد جماهيره.

في حين يحتل مانشستر سيتي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط حصدهما من 3 مباريات، حيث خسر من توتنهام في الجولة الأولى وفاز على نوريتش سيتي في الجولة الثانية واكتسح آرسنال في الجولة الثالثة بخماسية نظيفة و يسعى للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي و ليستر سيتي يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على ملعب كينج باور معقل ثعالب ليستر وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.

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