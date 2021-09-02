حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

كشفت تقارير تونسية أن حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادى الترجي، تنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى الفريق التونسي من أجل فسخ تعاقده.





وبحسب صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، فإن اللاعب أبلغ المدير الفني الجديد للترجي راضى الجعايدي بعدم رغبته فى الاستمرار مع الفريق، بعد الهجوم الذى تعرض له خلال الموسم الماضى من قبل جماهير الفريق.





وتابعت الصحيفة، أن النقاز ينتظر عرضًا من أحد فرق الدوري المصري، وقد يكون هذا النادي هو بيراميدز.





وارتبط اسم حمدي النقاز بإمكانية العودة إلى الزمالك، من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.