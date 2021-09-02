عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات مقطع فيديو تداوله عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن تشاجر بعض الأشخاص بالمنوفية ما أسفر عن وفاة أحدهم.





جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ووجود متوفى، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 26 أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بوجود مشاجرة ومتوفى بقرية عرب الرمل بدائرة المركز.





وقال البيان: "بالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهم: طرف أول (أحد الأشخاص مصاب بطلق خرطوش، توفى إثر إصابته)، وطرف ثان وهو (مدرس، نجله، أحد أقارب الثانى، مقيمين بدائرة المركز)، حيث نشبت المشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية قام على أثرها نجل المدرس بإطلاق عيار نارى من سلاح خرطوش كان بحوزته على الطرف الأول محدثًا إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، و بسؤال شقيق المتوفى، أقر بمضمون ما جاء بالفحص، واتهم الطرف الثانى بالتعدى على شقيقه وإحداث إصابته التى أودت بحياته.



