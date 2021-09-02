تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي

تتجه أنظار متابعي ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد و نيوكاسل يونايتد يوم السبت 11 سبتمبر 2021 على ملعب الاولد ترافورد معقل المان يونايتد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الرابعة عصرا بتوقيت مصر والساعة الخامسة مساء بتوقيت السعودية والساعة السادسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports connect ببث المباراة.





يحتل نيوكاسل يونايتد المركز السابع عشر في الموسم الحالي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، حيث خاض 3 مباريات حتى الآن، تعادل مع ساوثهامبتون وخسر من كلا من ويستهام وأستون فيلا ويسعى لحجز احد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية.





في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط حصدهما من 3 مباريات حتى الآن، حيث فاز على ليدز يونايتد وولفرهامبتون وتعادل مع ساوثهامبتون ويسعى للتتويج بلقبي البريميرليج ودوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.