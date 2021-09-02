الجولة الرابعة…موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو الدوري الإسباني

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لخوض مواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.





ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم الأحد الثاني عشر من شهر سبتمبر الحالي من عام 2021 الحالي، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع مساء السبت بتوقيت القاهرة.





يذاع لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره نادي سيلتا فيغو، عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري للمسابقة.





ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 7 نقاط، بعد الفوز الأخير على نظيره نادي ريال بيتيس.