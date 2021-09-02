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خاص.. بسمة تكشف لـ"الفجر الفني" عن طريقة تحضيرها لـ"ماكو"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 02:21 ص
بوابة الفجر
منار داود
كشفت الفنانة بسمة، طريقة تحضيرها واستعدادها للشخصية في فيلم ماكو.


قالت "بسمة" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنا حضرت للفيلم زي ما بحضر لأي شخصية عادي مذاكرة وتاريخ الشخصية ونفسية الشخصية وخصوصية الشخصية كل الحاجات دي بحضرلها عادي وفي نفس الوقت بتشوفي كمان من واقع الشغل والعمل مع الأصدقاء ايه زيادة بيطلع في العمل".


فيلم" ماكو" من بطولة عمرو وهبه، مراد يلدريم، ناهد السباعي، محمد مهران، بسمة، سارة الشامي، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي، تأليف أحمد حليم.

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