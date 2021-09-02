كريستيانو رونالدو يتربع على عرش هدافي المنتخبات

حقق كريستيانو رونالدو الرقم القياسي، كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات، في فوز البرتغال على أيرلندا بنتيجة (2-1)، مساء الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022.





وظلت أيرلندا متقدمة بهدف دون رد حتى الدقيقة 89، وظهر رونالدو برأسية متقنة سجل من خلالها هدف التعادل، قبل أن يحسم انتصار البرتغال برأسية أخرى في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.





وبتلك الثنائية، انفرد رونالدو بالرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات، بعدما رفع رصيده إلى 111 هدفًا.



