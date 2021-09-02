ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، طغى نجم الفريق الجديد ليونيل ميسي على الواعد كيليان مبابي في متجر باريس سان جيرمان في شارع الشانزليزيه، الأربعاء.





ويشاهد على جدران هذا "البوتيك" صور النجم الأرجنتيني، لكن من دون أثر للاعب الفرنسي، الذي سيرتدي ألوان باريس سان جيرمان على الأقل حتى 30 يونيو/حزيران 2022، بعد تجاذب شديد مع ريال مدريد للحصول على خدماته.





ومن جانبه، قال كارلوس جارسيا، أحد مشجعي "الميرينجي" الذي زار متجر باريس سان جيرمان: "كنت أود لو جاء (إلى النادي الملكي). أردت أن يعيد مدريد إنشاء مشروع بشخصية مثل مبابي، مثلما حدث عندما وصل رونالدو".

















ولم يتمكن النادي الأبيض من إبرام الصفقة التي طال انتظارها، والذي قدم من أجلها ما يصل إلى 200 مليون يورو، بحسب صحيفة (ليكيب) الفرنسية، لأن أصحاب النادي الباريسي القطريين لم يكونوا مرنيين بالشكل اللازم.





ويرى المشجع أن النادي الأبيض أضاع "فرصة فريدة"، للتعاقد مع مبابي وهو غير متفائل بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.





وكان المشجعون الذين وصلوا هذا الصباح إلى متجر النادي الفرنسي، يبحثون بشكل أساسي عن قميص ميسي، الذي يحمل الرقم 30، بعد أن تخلى عن الرقم 10 الذي كان يرتديه لمدة 13 عاما كلاعب في برشلونة.



