تعليق ناري من ميدو على عودة النقاز للزمالك

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أنباء عودة حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.





وكانت تقارير صحفية أوضحت أن نادي الزمالك يسعى إلى استعادة خدمات حمدي النقاز، من جديد خلال الفترة المقبلة.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "غير قادر على استيعاب موقف عودة حمدي النقاز للزمالك، ما الرسالة التي يود نادي الزمالك توصيلها؟".





وتابع، ",حمدي النقاز ترك معسكر الزمالك قبل مباراة هامة جدًا في المغرب، وسافر إلى تونس بسبب مشكلة عائلية، وأثار مشاكل عديدة خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء، وعودته مصيبة على كافة المستويات".





وتساءل، "كيف يفكر الزمالك في إعادة حمدي النقاز رغم تألق حمزة المثلوثي الذي يعد أحد أهم أسباب التتويج بالدوري؟، لأول مرة أقول هذا الحديث عن لاعب، ولكني أتمنى فشل انتقاله إلى الزمالك، ولو عودته عشان الفلوس ندفعها".



