رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي

هاجم النجم الجزائري رياض محرز، بعض اللاعبين في مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.





وقال محرز في حوار مع "كانال بلس": "اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون، ولا يمنحونهم أي اهتمام".





وأضاف: "في العديد من المرات استمع في غرف خلع الملابس سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".



