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رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
محرز
محرز
الفجر الرياضي
هاجم النجم الجزائري رياض محرز، بعض اللاعبين في مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.

وقال محرز في حوار مع "كانال بلس": "اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون، ولا يمنحونهم أي اهتمام".

وأضاف: "في العديد من المرات استمع في غرف خلع الملابس سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع : "عندما تكون لاعب كرة قدم، لا يفترض بك أن تأتي في الصباح وتسأل عن نتائج مباريات الأمس، لدي أصدقاء يلعبون كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها".

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