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رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
الفجر الرياضي
هاجم النجم الجزائري رياض محرز، بعض اللاعبين في مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن بعض النجوم يلعبون فقط من أجل المال.
وقال محرز في حوار مع "كانال بلس": "اللاعبون في السيتي لا يشاهدون مباريات الفرق الأخرى على التلفزيون، ولا يمنحونهم أي اهتمام".
وأضاف: "في العديد من المرات استمع في غرف خلع الملابس سؤال: ماذا حدث في مباراة الأمس؟ لا أعرف حينها بماذا أرد، فربما يتعلق السؤال حينها بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".
وتابع : "عندما تكون لاعب كرة قدم، لا يفترض بك أن تأتي في الصباح وتسأل عن نتائج مباريات الأمس، لدي أصدقاء يلعبون كرة القدم، ولكنهم لا يحبونها".