ميدو: منتخب مصر متواضع بدون محمد صلاح والجمهور فقد الشغف

تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن تأثير غياب محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن صفوف المنتخب المصري.





وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، قد حقق الفوز أمام نظيره أنجولا، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتمنى أن تكون البداية فقط هي السيئة، ويتحسن أداء منتخبنا أمام الجابون في المباراة المقبلة، ولو لعبنا بأداء مشابه لأداءنا أمام أنجولا، سنخسر المباراة المقبلة".





واستكمل، "لو أنا صحفي هكتب عنوان خبر المباراة، «الحمد لله، أنجولا لم تستغل رداءة منتخب مصر»، فهل وصلنا لمرحلة أننا أصبحنا منتخب متواضع في غياب محمد صلاح؟".





وأضاف، "لأول مرة في التاريخ أرى الجمهور المصري فاقد للشغف، لمباريات منتخب مصر، ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، فعدم تأهل المنتخب لكأس العالم من تلك المجموعة كارثة".





وأشار، "لأول مرة في التاريخ أبحث عن جمل فنية للمنتخب، أمام منتخب أنجولا، الذي كان يلعب بالفريق الثاني، بسبب غياب 12 لاعب، ولذلك ظهور منتخبنا بهذا الأداء وعلى ملعبنا مقلق جدا".