بالتفاصيل.. مبابي يثير الذعر في معسكر فرنسا

تسبب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في حالة من القلق في معسكر منتخب فرنسا، الذي يخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم هذا الشهر.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن مبابي شعر بآلام في عضلة الساق خلال مشاركته في مباراة البوسنة، مساء الأربعاء، والتي انتهت بالتعادل (1-1)، في الجولة الرابعة من التصفيات.

وأضافت أن الآلام العضلية لم تمنع كيليان من خوض 90 دقيقة، حيث تم استبداله في الوقت بدل الضائع، بإشراك اللاعب الشاب موسى ديابي بدلًا منه.

ولفتت إلى أن مهاجم بي إس جي سيجري فحوصات واختبارات طبية، صباح الخميس لتحديد قوة الإصابة، ومدى جاهزيته لمباراتي فنلندا وأوكرانيا الأسبوع المقبل.