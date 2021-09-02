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بسمة تكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهتها في "ماكو"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:13 ص
بوابة الفجر
منار داود
كشفت الفنانة بسمة عن الصعوبات التي واجهتها في تقديم شخصية "رنا" بفيلم "ماكو".


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قالت "بسمة: "الغطس أولًا حاجة صعبة مش حاجة سهلة خالص ومحتاجة نسبة تركيز عالية والتمثيل حاجة صعبة مش حاجة سهلة وبردو محتاج نسبة تركيز عالية فأنا كده بعمل دبل تركيز فنفس الوقت".


وأضافت "بسمة" قائلة:" إن من أصعب المواقف التي تعرضت لها هي أول غطسة جماعية يعني مش أنا والمدرب بتاعي لوحدنا قال لما ننزل تحت لو في أي حد عنده مشكلة يشاور بفلاش لايت أول مانزلت تحت حسيت أني مش قادرة أتنفس ومش عارفة أتحرك واتخشبت مكاني فحركت الفلاش لايت فمشافنيش فحركته بهيستريا بردو مشافنيش فدبيت رجلي وطلعت بسرعة وده غلط مش صح في الغطس".


وتابعت قائلة: "قولت لكرو العمل أسفة جدًا يا جماعة دورو على ممثلة تانية ده يعتبر موقف واحد من مواقف كتيره".

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