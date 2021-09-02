تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم موهبة الدوري المصري

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الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:00 ص
الزمالك
الزمالك
محمد زويد
كشف مصدر مقرب من مصطفى البدري عن تلقى، جناح فريق الإنتاج الحربي، عرضا من الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" وجود اهتمام قوي من جانب الزمالك في الساعات الماضية، للحصول على خدماته، خاصة بعد تراجع الأهلي عن ضمه.

وتأتي مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات مصطفى البدري جناح فريق الإنتاج الحربي، بالتزامن مع وجود اتفاق بين اللاعب وإدارة فاركو على تدعيم الفريق في الموسم الجديد، حال تعثر انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن مصطفى البدري ووافق على فكرة عقد جلسة مع جهاز الكرة في صفوف نادي الزمالك، وذلك لبحث إمكانية التواجد ضمن صفوف الفريق الجديد.

ولعب مصطفى البدري 28 لقاء مع الإنتاج الحربي قبل هبوطه إلى القسم الثاني، وتمكن من تسجيل 11 هدف وصنع هدفين.

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