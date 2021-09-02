عمرو وهبه يكشف لـ"الفجر الفني" عن أكثر شئ جذبه للمشاركة في "ماكو"

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عمرو وهبه يكشف لـ"الفجر الفني" عن أكثر شئ جذبه للمشاركة في "ماكو"
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:19 ص
منار داود
كشف النجم عمرو وهبه، في العرض الخاص لفيلم ماكو، عن السبب الذي جذبه للمشاركة في الفيلم.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال عمرو وهبه: "أكثر شى حمسني أن الجميع كان يراني دائمًا في الأدوار الكوميدية، ففي هذا الفيلم دوري كان مختلف".
وفي نهاية حديثه تمنى عمرو أن ينل الفيلم ودوره على إعجاب الجميع، لأنه بذل فيه الكثير من المجهودات.
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال عمرو وهبه: "أكثر شى حمسني أن الجميع كان يراني دائمًا في الأدوار الكوميدية، ففي هذا الفيلم دوري كان مختلف".
وفي نهاية حديثه تمنى عمرو أن ينل الفيلم ودوره على إعجاب الجميع، لأنه بذل فيه الكثير من المجهودات.
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.