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عمرو وهبه يكشف لـ"الفجر الفني" عن أكثر شئ جذبه للمشاركة في "ماكو"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
منار داود
كشف النجم عمرو وهبه، في العرض الخاص لفيلم ماكو، عن السبب الذي جذبه للمشاركة في الفيلم.



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قال عمرو وهبه: "أكثر شى حمسني أن الجميع كان يراني دائمًا في الأدوار الكوميدية، ففي هذا الفيلم دوري كان مختلف".


وفي نهاية حديثه تمنى عمرو أن ينل الفيلم ودوره على إعجاب الجميع، لأنه بذل فيه الكثير من المجهودات.


يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.

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