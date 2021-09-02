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عمرو وهبة يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلم "ماكو"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
منار داود
عمرو وهبة يكشف لـالفجر الفني عن الصعوبات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلم ماكو
كشف النجم عمرو وهبه في العرض الخاص لفيلم ماكو، عن الشخصية التي يقدمها في الفيلم، وعن الصعوبات التي واجهته آثناء التصوير.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال عمرو:" كان يوجد الكثير منا لا يعرف كيف يغوص أسفل المياه، فقمنا بعمل الكثير من التدريبات لنتعلم الغوص، كنا ننزل المياه في الشتاء".

أستكمل عمرو حديثه قائلًا:" كنا نقوم بعمل الكثير من مشاهد الاكشن أسفل المياه، هذا كان صعباً للغاية، في النهاية لا ينظر الجمهور لكل هذه الجهودات ولكن ينظر للنتيجة، فأتمنى أن ينل الفيلم على إعجابهم".

وفي نهاية حديثه قال عمرو:" أجسد شخصية تُدعى "تيمور" وهو متميز في الشركة التي يعمل بها، دائمًا يتعرض من زملائه للمخاطر".

يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.

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