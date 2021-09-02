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عمرو وهبة يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي تعرض لها أثناء تصوير فيلم "ماكو"
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:03 ص
منار داود
كشف النجم عمرو وهبه في العرض الخاص لفيلم ماكو، عن الشخصية التي يقدمها في الفيلم، وعن الصعوبات التي واجهته آثناء التصوير.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال عمرو:" كان يوجد الكثير منا لا يعرف كيف يغوص أسفل المياه، فقمنا بعمل الكثير من التدريبات لنتعلم الغوص، كنا ننزل المياه في الشتاء".
أستكمل عمرو حديثه قائلًا:" كنا نقوم بعمل الكثير من مشاهد الاكشن أسفل المياه، هذا كان صعباً للغاية، في النهاية لا ينظر الجمهور لكل هذه الجهودات ولكن ينظر للنتيجة، فأتمنى أن ينل الفيلم على إعجابهم".
وفي نهاية حديثه قال عمرو:" أجسد شخصية تُدعى "تيمور" وهو متميز في الشركة التي يعمل بها، دائمًا يتعرض من زملائه للمخاطر".
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.
وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال عمرو:" كان يوجد الكثير منا لا يعرف كيف يغوص أسفل المياه، فقمنا بعمل الكثير من التدريبات لنتعلم الغوص، كنا ننزل المياه في الشتاء".
أستكمل عمرو حديثه قائلًا:" كنا نقوم بعمل الكثير من مشاهد الاكشن أسفل المياه، هذا كان صعباً للغاية، في النهاية لا ينظر الجمهور لكل هذه الجهودات ولكن ينظر للنتيجة، فأتمنى أن ينل الفيلم على إعجابهم".
وفي نهاية حديثه قال عمرو:" أجسد شخصية تُدعى "تيمور" وهو متميز في الشركة التي يعمل بها، دائمًا يتعرض من زملائه للمخاطر".
يذكر أن فيلم "ماكو" بطولة نيكولا معوض، وبسمة، منذر رياحنة، ومحمد مهران، فيريال يوسف، وعمرو وهبة، وسارة الشامى، إخراج محمد هشام.