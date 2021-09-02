أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية، بوصوله إلى الهدف الدولي رقم 111.





وسجل رونالدو ثنائية ليقود البرتغال للفوز على أيرلندا (2-1)، الأربعاء، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، ليفض الشراكة مع المهاجم الإيراني المعتزل علي دائي، الذي يملك في رصيده 109 أهداف.





وقال رونالدو عبر صفحته على فيسبوك: "لا أستطيع البدء في التعبير بالكلمات، أشعر بسعادة غامرة، من بين كل الأرقام القياسية التي حطمتها في مسيرتها، ولحسن الحظ هناك الكثير، هذا الرقم يبقى خاص للغاية بالنسبة لي، وهو من بين الإنجازات التي تجعلني أشعر بالفخر الكبير".





وتابع: "أولا في كل مرة أمثل فيها بلدي تكون تلك لحظة خاصة، لمعرفتي بأنني أدافع عن البرتغال وأظهر للعالم أجمع مما صنع البرتغاليين، "ثانيا لكون المسابقات الوطنية لها تأثير قوي للغاية علي منذ نشأتي، حيث شاهدت كل الرموز يلعبون من أجل أعلامهم في المسابقات الصيفية سواء اليورو أو كأس العالم، أخيرا وفوق كل شيء، تسجيل 111 هدفا مع البرتغال يعني 111 لحظة مثل تلك التي عشناها اليوم. لحظات من اتحاد العالم وسعادة ملايين من المواطنين البرتغاليين في كل العالم، ومن أجلهم، كل تضحية تستحق القيام بها".