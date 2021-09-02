تعرف على مصير ثلاثي الأهلي من الرحيل

حسم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير ثلاثي الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، عن صفوف المارد الأحمر.





واقترب الثلاثي ناصر ماهر، وكريم نيدفيد وسعد سمير، من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما خرجا كن حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل.





وكان أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع أربع صفقات بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ويستعد النادي الأهلي، لخوض مواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في نهائي كأس السوبر الافريقي، يوم24 من شهر سبتمبر الحالي، في العاصمة القطرية الدوحة.