دانيلو وألفيش يتنافسان على مقعد بتشكيلة البرازيل

خاض المنتخب البرازيلي، الأربعاء، مرانه الأخير في ساو باولو قبل السفر إلى تشيلي، لمواجهة منتخبها فجر الجمعة، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر.





وأجرى "السيليساو"، حصة تدريبية بمشاركة الـ24 لاعبا الذين شملتهم القائمة، داخل مركز تدريبات نادي كورينثيانز في ساو باولو، ثم توجه بعدها الفريق مباشرة للعاصمة سانتياجو، على متن طائرة خاصة.





ومن خلال هذا المران، يبدو أن المدير الفني أدينور ليوناردو باتشي "تيتي"، استقر على جميع المراكز الأساسية باستثناء مركز الظهير الأيمن في وجود لاعب يوفنتوس الإيطالي، دانيلو، والنجم المخضرم داني ألفيش، بالإضافة للهجوم بتواجد لاعب أتلتيكو مدريد الجديد، ماتيوس كونيا، والمخضرم هالك الذي يبحث عن المشاركة كأساسي.





وقد يبدأ "الكناري" المباراة بالعناصر التالية، في ظل غياب اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي "البريميرليج": ويفرتون ودانيلو (داني ألفيش) وإيدر ميليتاو وماركينيوس وأليكس ساندرو وكاسيميرو وبرونو جيمارايش ولوكاس باكيتا ونيمار دا سيلفا وجابرييل باربوسا وماتيوس كونيا (هالك).





وتغرد البرازيل في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة) بعد 6 انتصارات متتالية، بينما تحتل تشيلي المركز السابع برصيد 6 نقاط.



