إبراهيم سعيد: باهر لا يستحق التواجد في المنتخب "كفاية مجاملات"

عبر إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، عن استيائه من أداء المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره الانجولي، في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك بعض اللاعبين لا يستحقون الانضمام لمنتخب مصر، وأولهم باهر المحمدي، كيف انضم إلى المنتخب؟".





وتابع، "لاعبو المنتخب الحاليين لم يلعبوا ربع ساعة مع بعض قبل التصفيات، والإجهاد عذر غير مقبول، فهم لاعبين ليسوا صغار، ويجب مشاركة من يستحق في المباريات القادمة للمنتخب، علينا أن نتخلى عن المجاملات".





واستكمل، "تكدس لاعبي منتخب مصر في الملعب عجيب، وأشعر أن حسام البدري واقفلهم علي الخط بخرزانة واللي هيغلط هيمده".