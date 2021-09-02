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ميسي جاهز للعب مع الأرجنتين رغم قلة مشاركاته

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:00 ص
ميسي
ميسي
وكالات
قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، إن ليونيل ميسي جاهز بما يكفي لخوض مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم هذا الأسبوع، رغم خوضه أقل من نصف ساعة هذا الموسم مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

وأبلغ سكالوني الصحافيين قبل يوم واحد من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا في كراكاس: "بعد الحديث معه، ليس لدي أي شكوك، رغم أنه لم يحصل على نفس دقائق اللعب (مقارنة ببرشلونة)، سيلعب ونأمل مشاركته في جميع المباريات الثلاث".

ولم يشارك ميسي في مباراة كاملة منذ العاشر من يوليو (تموز) الماضي عندما بدأ المباراة النهائية لكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين أمام البرازيل.

وقضى معظم وقته منذ ذلك الحين في ترتيب انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد 18 عاماً مع برشلونة.
وخاض اللاعب البالغ عمره 34 عاماً أولى مبارياته مع باريس سان جيرمان الأحد الماضي، عندما شارك بديلاً أمام ستاد رانس ولعب 24 دقيقة فقط في الفوز 2-0.

وتدرب مع الأرجنتين اليوم قبل خوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم.

وسيلتقي بطل العالم مرتين أيضاً بعد فنزويلا مع البرازيل في ساو باولو يوم الأحد المقبل، قبل استضافة بوليفيا في بوينس أيرس في التاسع من الشهر الحالي.

ويحتل الفريق المركز الثاني خلف البرازيل بين عشرة منتخبات في تصفيات أمريكا الجنوبية، حيث يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى مونديال 2022.

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