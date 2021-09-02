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أبرزها جذب المستثمرين.. 6 أهداف لمشروع قانون الصكوك السيادية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
شهد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة السابقة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة عدد من القوانين التي تهم جميع المواطنين، ومنها الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الصكوك السيادية.

وتبرز "الفجر" أهم أهداف مشروع قانون الصكوك السيادية وهي كما يلي:

1. توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة.

2. تخفيض فاتورة خدمة الدين، وزيادة عمر محفظة الدين.

3. تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل.

4. تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير ألياته.

5. تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والأجنبية.

6. جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون فى الإصدارات الحكومية الحالية.

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