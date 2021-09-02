الكويتية غدير السبتي ترثي والدتها بكلمات مؤثرة





وقدمت لها من خلال منشورها التعزية فكتبت: "عظّم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".





وحرصت السبتي بالتعبير عن صدمتها الشديدة لوفاة والدتها ناشرة عبر خاصية القصة في صفحتها كلاماً بخلفية سوادء عبرت فيه عن حزنها وكتبت :"أمي ما أقدر أحطلج تعزية قلبي مو مطاوعني" إضافة إلى إيموجي لوجه يبكي؟



فجعت الممثلة الكويتية ​غدير السبتي​ بوفاة والدتها المسنة، واعلنت الخبر مواطنتها الإعلامية مي العيدان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي.