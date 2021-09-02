رحمة رياض تتألق في حفل جماهيري ضخم بالمملكة العربية السعودية





تفاعل الحضور بشكل كبير داخل الحفل وعلى وسائل التواصل، فتصدرت رحمة الترند في المملكة العربية السعودية.





وتتحضّر الفنانة العراقية حالياً للمشاركة بالمزيد من الحفلات سيعلن عنها لاحقاً ولإطلاق عدد من الأغاني ينتظرها جمهورها العراقي والخليجي.





أحيت النجمة العراقية رحمة رياض، حفلاً جماهيريا ضخما على مسرح جدة Superdome واستقبلها الجمهور السعودي وردّد معها أغانيها من "وعد مني" إلى "الكوكب".