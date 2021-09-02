وسام بريدي يعايد زوجته برسالة رومانسية في عيد زواجهما الرابع





وقال وسام في الفيديو :"أنا طلبت من ملاكي انو تكون عندي عيلة تحميني مش أنا إحميها، إنتي الإنسانة اللي خليتيني كون الإنسان اللي بحب كونو بهيدي الدنيا، بس أنا بدي قلك ما يجمعه الله بالحب لا يمكن أن بحبك يفرقه إنسان.. بحبك..بحبك ..بحبك أكتر ما ممكن تتخيلي".





وجه الإعلام​ي اللبناني ​وسام بريدي،​ رسالة عبر خلالها عن حبه الكبير لزوجته العارضة التونسية ​ريم السعيدي​ في ذكرى زواجهما الرابع.وأهداها مقطع فيديو بالأبيض والأسود جمع فيها لقطات مميزة من حفل زفافهما وهو يراقصها ويحتضنها ويجثو على ركبته أمامها وجاء الفيديو بصوته، وحرص وسام أيضاً على كتابة الكلمات على الفيديو فيما نسمع بعدها أغنية للفنان العراقي السعودي ماجد المهندس تعبر عن مدى عشقه لـ ريم.