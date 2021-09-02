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صدمات الجمهور في إطلالات دنيا بطمة لا حصر لها.. هل خضعت للتجميل؟

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة واسعة بتغيير لامحها، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور، انستغرام، لم يتعرف من خلالها الجمهور عليها، فظهرت النجمة المغربية وكأنها شخص آخر بعيد كل البعد عن ملامح دنيا بطمة التي اعتاد الجمهور عليها.


وظهرت بوجه منتفخ وملامح متغيرة تماما عن شكلها المعتاد، كما كان قوامها مختلفا هو الآخر، وأطلت بإطلالة مميزة.


الجمهور أرجع التغيير إلى عمليات التجميل، ومنهم من أشاد بها وآخرون هاجموها.

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