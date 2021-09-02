أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري يتصدران التواصل الاجتماعي.. هل سيعود الثنائي بعد الانفصال؟





ونشرت عرفة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام "البرومو" الخاص بالحلقة مشوقةً الجمهور لحضورها، بينما قام عمايري بمشاركة صورة تجمعهما معاً من اللقاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، ونشر بعدها قائلاً "يوم الأحد بصراحة".





وظهر عمايري من خلال "البرومو" وهو يؤكد أنه تردد كثيراً قبل أن يظهر في هذه الحلقة، وتحدث أيضاً عن الوحدة التي عاشها، وعن الشخصيات التي لعبها وتأثيرها النفسي عليه، بينما ظهرت عرفة وهي تقوم بسؤاله أكثر ما ارتاح به عمايري بعد طلاقها وعيشه وحده، وأضافت أنها تكره الطلاق جداً والجميع يعلم ذلك.





وانهالت تعليقات الفنانين على الفيديو منهم رولا شامية، نداء شرارة، معبرين عن حماسهم الكبير لمشاهدة الحلقة كاملةً، بينما عبر المتابعون عن فرحهم لاجتماع الطرفين من جديد، وخصوصاً أنهما منفصلان منذ مدة طويلة، وأكدوا أن مثل هذه الأمور تدل على علاقة حضارية تجمع الفنانين.

اجتمعت الفنانة السورية أمل عرفة مع الفنان عبدالمنعم عمايري في لقاءٍ تلفزيوني، ضمن برنامج "بصراحة مع"، على قناة "mbc1" ويعرض يوم الأحد المقبل، ليكشفا من خلال هذا اللقاء عن ذكرياتهما وكواليس حياتهما سوياً.