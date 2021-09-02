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نجوى كرم تتألق في سفينة النجوم

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 05:11 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
شاركت النجمة اللبنانية نجوى كرم في رحلة سفينة النجوم “ستارز أون بورد”، لصيف 2021 إلى جانب كوكبة من الفنانين، في أضخم مهرجان لنجوم الوطن العربي في انطاليا – تركيا بين ٢٨ و ٣١ من شهر أغسطس المنصرم.


وتألقت في حفلتها التي كانت على متن سفينة النجوم وصدحت بصوتها مقدمة باقة من أجمل أغنياتها بالإضافة إلى أغنيتيها الجديدتين “مغرومة 2” و”ساحر قلوب.


وعن مشاركتها في رحلة هذا العام كتبت نجوى عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي: “كانت متل العادة فرحتنا أقوى من فرحة الناس.. ستارز أون بورد صار عنوان بكل الدني”.


على صعيد آخر، تواصل نجوى كرم حصد نجاح أغنيتها الجديدة “ساحر قلوب” كلمات عامر لوند وألحان علي حسون وتوزيع داني حلو، إذ حقق كليب الأغنية أكثر من 1.2 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد على صدوره على القناة الرسمية لشركة “روتانا” في موقع “يوتيوب.

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