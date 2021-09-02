شمس الكويتية تشنّ هجوماً حاداً على البلوجرز وأصحاب العضلات





أعربت النجمة شمس الكويتية عن رأيها بزيف حياة مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنّهم يعيشون في جحيم بعيداً من الفيديوات السعيدة التي ينشرونها.



وقالت في مقطع مصّور نشرته عبر حساباتها على الـ"سوشيال ميديا": "الذين يظهرون لكم أنهم في قمة السعادة، لا تعلمون الثمن الذي دفعوه، وأتحدى واحد أو واحدة من البلوغرز الذين يتظاهرون بأنهم أغنياء، بأن يضعوا عيونهم في عيني، ويخبرونني بأن نقودهم فقط من الإعلانات، أتحداهم أيضاً أن يخبروني أنهم سعيدون، وأنهم لا يتعاطون، ولا يسكرون، ولا يبكون الليل كله، وأنهم يعيشون حياة الجحيم".



وأضافت: "أنا لا أدّعي أنني أفضل من الناس، أنا أسوأ انسانة خلقها رب العالمين، لكنها تنصحكم، دائماً النصيحة لو جاءتك من شخص لم يجرب أن يكون حراً ولم يجرب كل شيء، لا يمكنك أن تأخذ نصيحته كاملة، ولكن الشخص الذي رأى بعينه أمره مختلف".



وتابعت: "ربي سترني، وزرع في داخلي حب العلم، وحب العلاج وحب الطب وحب الفلسفة وحب الأديان، أراحني الله من متابعة هؤلاء المشاهير، لو لم يعطني ربي هذه الهدية بأن أشغلني في حياتي بأمور تهمني وتهم البشر، لكنت الآن أسوأ منهم وأتعاطى الكوكايين والمخدرات والكحول والحشيش كل الوقت، لكن ربي سترني وجعلني من صغري أهتم بالعلم".



وأردفت: "أنا لم أجرب الدشارة وربي شاهد، ولكنني حضرت وشاهدت، أنا لم آتِ من وسط الأزهر، أنا من وسط فني فيه كل شيء، فيكون الإنسان فيه أمام احتمالين، ينجرف أو يصبح مثلي، يدخل النار ويخرج منها قائلاً يا نار كوني برداً وسلاماً، وربي يحرسك".



وواصلت شمس هجومها قائلةً: "رحت وصنعت عضل وأخذت هذه الهورمونات التي ستحولك إلى أختي بعد عامين أو ثلاثة، أكثر شباب يأخذون منشطات جنسية هم أصحاب العضلات لأن لديهم مشاكل جنسية كبيرة بسبب الهورمونات التي يحقنون جسمهم بها، البنات مساكين، يركضون وراء أصحاب العضلات ويعتقدون أنهم سيجدون ضالتهم فيهم. سنتان أو ثلاث وتفقد قدراتك الجنسية والسبب، أنك تريد تقليد فلان وعلان، هل تعلمون أن هذه الصور أغلبها فلاتر؟ أو عمليات تجميل؟ ولو سألتم زوجاتهم سيخبرونكم أنه مثل أختها في الفراش، بسبب البلاوي التي يتعاطاها".



واختتمت شمس كلامها مؤكدةً: "أقسم أن لدي أسماء مشاهير ورجال أعمال وفنانين، عدا لاعبي الكورة لا يأخذون هذه الأشياء، زوجاتهم يبكون بسببهم، لأن لديهم مشاكل جنسية، ولا يهمه، كل ما يهمه شكله".