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ديو عالمي.. نانسي عجرم تزف خبراً ساراً لجمهورها

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن مفاجأة جديدة للجمهور، وذلك خلال حديثها مع إذاعة "energy radio" عن ديو جديد سيجمعها بالنجمة العالمية بيلي إيليش.

ويأتي هذا التعاون بين نانسي عجرم وبيلي إيليش بعد تبادلهما منذ فترة الإعجاب بأعمالهما، إذ كانت البداية مع النجمة العالمية التي أعربت عن إعحابها بأغنيات وموسيقى نانسي، مشيرةً إلى أنها كانت تستمع إلى تلك الأغنية طوال شهر ديسمبر عام 2018.

وتابعت:"أحببت نانسي عجرم كثيرا في تلك الأغنية فطريقة غنائها مذهلة للغاية والألحان رائعة". 

وردت عليها نانسي حينها عبر صفحتها الخاصة على تويتر قائلةً:"نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل". 

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