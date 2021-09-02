شاهد.. من داخل سيارته حسن شاكوش يعلن إنهاء خلافاته مع رضا البحراوي (فيديو)





وعلق قائلا: "احنا بنتاسف للجمهور الغالي علي الي صدر مننا والحمدلله الموضوع اتحل علي خير، واحنا تحت امر نقابه المهن الموسيقيه الاستاذ هاني شاكر".





وقال حسن شاكوش في الفيديو:"أنا والنجم رضا البحراوي ومفيش اي مشاكل، كان سوء تفاهم واتفهم غلط، وانا ورضا البحراوي أخوات، وبنتأسف لكل جمهورنا على الألفاظ الخارجة ".





وقال رضا البحراوي:" أنا بتاسف للجمهور ولحسن شاكوش اخويا وحبيبي، وشيطان ودخل بنا، وبنتأسف لنقابة المهن الموسيقية، ولاستاذ هاني شاكر، انت قدوتنا واحنا اسفين".





وأضاف شاكوش:" احنا بنتاسف لنقابة المهن الموسيقيه، وانا ورضا البحراوي أخوات ومفيش اي حاجه، وأن شاء الله هتشوفو حاجه كويسه مننا، وانا بحب النجم رضا البحراوي على مستوى الشخصي، وحققوا علينا ومتزعلوش".







واختتم شاكوش حديثه قائلا:" انتظروا الصلح في نقابة المهن الموسيقية، وانا ورضا البحراوي أخوات ومبقاش في حاجه، بس لازم نقدر نقابة المهن الموسيقية، وإن شاء الله التصالح الحقيقي هيبقى في نقابة المهن الموسيقية، وبنتأسف لكل الناس".

نشر الفنان حسن شاكوش، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، فيديو ظهر فيه برفقة الفنان رضا البحراوي.