مخالفات ومحاضر في حملة لرفع التعديات بالمنصورة (صور)

شن حي غرب المنصورة، برئاسة اللواء صبري محمد عبده، حملة مكبرة لرفع كافة أشكال التعديات والاشغالات المتواجدة بالشارع في نطاق الحي.





قادت الحملة، الدكتورة منى المتبولي نائب رئيس حي غرب المنصورة، ومسؤولى الإشغالات والمتابعة الميدانية بالحي، حيث أسفرت نتائجها عن رفع تعديات الباعة الجائلين والمحال التجارية والعقارات التي تعوق حركة المارة، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام العقارات، وأصحاب المحال التجارية، والتى قد تسبب أذى للمارة من المواطنين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المخالفات اللازمة لعمل المحاضر البيئية والاشغال واتلاف الطريق





فيما أشار رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية، موجها" أدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أي محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك في إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أي مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.



