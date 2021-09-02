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أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:26 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
استقرت أسعار الخضار والفاكهة، في سوق العبور، اليوم الخميس 2 سبتمبر، عند نفس معدلاتها، وكانت أسعار الطماطم والبطاطس قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات أمس، وذلك حسبما أفادت مصادر بشعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية. 

وأرجعت المصادر، أن سبب ارتفاع أسعار محصولي البطاطس والطماطم يرجع إلى انتشار أسواق الجملة العشوائية التي تقوم بجمع الخضار من الفلاحين من أراضيهم ثم يقومون باحتكارها لرفع الأسعار خاصة في فترات فواصل العروات.

وقد تراوحت أسعار الطماطم ما بين 2 إلى 5.2 جنيهات للكيلو، وتتراوح أسعار البطاطس من 3 إلى 6.5 جنيه، والبصل من 1.50 إلى 3 جنيهات، بينما ترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6.5 جنيه، والفاصوليا ما بين 10 إلى 22 جنيها،

أما الفلفل البلدي فتراوح سعره ما بين 2 الى4.5 جنيه، والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها و يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها.

أما سعر كيلو الباذنجان البلدى، فيتراوح ما بين 2 الى 4 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 الى 4 جنيهات،

وسجل الخيار البلدي 2.5 إلى 5.5 جنيه، الجزر من 3 إلى 5.5 والملوخية 1.5إلى 3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

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