عاجل.. إجمالي إصابات كورونا في الهند يصل لـ32 مليونا

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن السلطات الهندية سجلت أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.





وأشارت إلى أن مجمل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يزيد عن 32 مليونا منذ بداية الوباء، بينما يصل مجمل حالات الوفاة بالفيروس في الهند 439،529 منذ بداية الوباء.





يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏





ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏





ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏



