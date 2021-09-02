Advertisements

عاجل.. إجمالي إصابات كورونا في الهند يصل لـ32 مليونا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 07:35 ص
بوابة الفجر
أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن السلطات الهندية سجلت أكثر من 47 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وأشارت إلى أن مجمل حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند يزيد عن 32 مليونا منذ بداية الوباء، بينما يصل مجمل حالات الوفاة بالفيروس في الهند 439،529 منذ بداية الوباء.

يذكر أن مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) هو مرض معد يسببه ‏فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا.‏

ولا يعاني معظم الأشخاص الذين يصابون بمرض كوفيد-19 ‏إلا من أعراض خفيفة أو متوسطة، ويتعافون دون علاج ‏خاص.‏

ينتقل الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد-19 بشكل رئيسي عن ‏طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما ‏يسعل أو يعطس أو يتنفس. ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن ‏يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على ‏الأرض أو الأسطح.‏

يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريبًا جدًا ‏من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحًا ملوثًا ‏ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

منذ ساعة و 9 دقيقة

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ يوم

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على مصير ثلاثي الأهلي من الرحيل

منذ 40 دقيقة

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم موهبة الدوري المصري

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا كورونا حول العالم إلى 4 ملايين حالة وفاة

عاجل.. إغلاق مدينة سيدني لمدة أسبوعين بسبب كورونا

"الصحة العالمية" تطالب الدول الصناعية بالسيطرة على كورونا خلال شهور

عاجل.. كورونا يضرب أولمبياد طوكيو

عاجل.. إصابة 3 رياضيين في أولمبياد طوكيو بكورونا

عاجل.. ارتفاع مصابي كورونا في أولمبياد طوكيو لـ123 حالة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

07:46 ص

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

05:31 ص

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

07:00 ص

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements