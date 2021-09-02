عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

أعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك، حالة الطوارئ بسبب إعصار "إيدا"، مشددًا على أن ما يجري في ولايته "حدث مناخي تاريخي"، وفقًا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

في السياق، أعلن حاكم ولاية نيوجيرزي فيل مورفي حالة الطوارئ بسبب الإعصار إيدا.





يأتي هذا بعد أن خلفت عاصفة "إيدا" أمطارا قياسية، حيث غرقت العديد من الشوارع، ومحطات المترو في أنحاء المدينة، الأمر الذي ظهر في العديد من مقاطع الفيديو المصورة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.



