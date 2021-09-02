قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف السلع والخبز لـ"الزوجة المحرومة"

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المقررات التموينية والخبز إلى الزوجة (المحرومة) وهي الغير مقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني، اعتبارا من بداية الشهر الجاري.





واستقبلت وزارة التموين خلال الفترة الماضية ما يقرب من 12 ألف طلب لإضافة الزوجات المحرومات إلى البطاقات التموينية، وهن غير المقيدات تموينيا بمنظومتي الخبز ودعم السلع .





ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية طلب خدمة إضافة الزوجة من خلال ( بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر) ، أو عن طريق مراكز الخدمة التموينية المطورة.





وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد فعلت الخدمة، خلال اغسطس الماضي، وبدأت قبول طلبات أصحاب البطاقات التموينية، الخاصة بإضافة الزوجة المحرومة(وهي الغير مقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم بالمنظومة التموينية) ،وذلك دون التقيد بأي شروط أو معايير متعلقة بدخل الزوج .