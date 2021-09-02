Advertisements

قرار عاجل من "التموين" بشأن صرف السلع والخبز لـ"الزوجة المحرومة"

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:42 ص
بوابة الفجر
أحمد فشير
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدء صرف المقررات التموينية والخبز إلى الزوجة (المحرومة) وهي الغير مقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم التمويني، اعتبارا من بداية الشهر الجاري. 

واستقبلت وزارة التموين خلال الفترة الماضية ما يقرب من 12 ألف طلب لإضافة الزوجات المحرومات إلى البطاقات التموينية، وهن غير المقيدات تموينيا بمنظومتي الخبز ودعم السلع .

ويستطيع أصحاب البطاقات التموينية طلب خدمة إضافة الزوجة من خلال ( بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر) ، أو عن طريق مراكز الخدمة التموينية المطورة.

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد فعلت الخدمة، خلال اغسطس الماضي، وبدأت  قبول طلبات  أصحاب البطاقات التموينية، الخاصة  بإضافة الزوجة المحرومة(وهي الغير مقيدة على قاعدة بيانات مستحقي الدعم بالمنظومة التموينية)  ،وذلك دون التقيد بأي شروط أو معايير متعلقة بدخل الزوج .

الكلمات المفتاحية

على المصيلحي التموين الاقتصاد اخبار مصر اخبار الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

عاجل - تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة القرن

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على مصير ثلاثي الأهلي من الرحيل

منذ 38 دقيقة

الغندور: الزمالك اقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف تفاصيل مقتل شخص في مشاجرة بالمنوفية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 8 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رياض محرز يصدم نجوم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. البدري يُعلن تشكيل مصر لمواجهة أنجولا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

منذ ثلث ساعة

رسميا.. باريس سان جيرمان خطف صفقة مدوية من ريال مدريد

منذ يوم

موسيماني يقرر الإطاحة بصخرة دفاع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل مفاوضات الزمالك لضم موهبة الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

أكرم توفيق ينشر أول صورة له بعد الإصابة (صورة)

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

لهذه الأسباب.. إعفاء 8 فئات من البحث الاجتماعي لإضافة المواليد على بطاقات التموين (مستند)

"التموين" تكشف موعد وكيفية صرف المستحقات التموينة للبطاقات المحذوفة

"التموين": صرف السلع للمواليد الجدد بعد تصفية الغير مستحقي للدعم

انخفاض فارق نقاط الخبز على البطاقات التموين إلى 30%.. لهذا السبب

"قبل ما تخلص المدة".. 9 خطوات لتقديم تظلمات بطاقات التموين

"التموين": 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:01 ص

عاجل - الأهلي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

عاجل.. مشاهد صادمة من "إعصار إيدا" في الولايات المتحدة

07:46 ص

ميسي يوجه ضربة قوية إلى مبابي في سان جيرمان

05:31 ص

أول تعليق من رونالدو بعد تحطيمه الرقم القياسي كأفضل هداف

07:00 ص

حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بقرار ناري

04:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ٤٠ سنة إيدز.. وصمة علــــــى جبين الإنسانية

ads
Advertisements