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إعلان حالة الطوارئ وتعليق خدمات المترو في نيوريورك بسبب إعصار آيدا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، حالة الطوارئ وتعليق خدمات المترو في نيوريورك نتيجة تداعيات إعصار آيدا إثر مخاوف من فيضانات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد تسبب إعصار إيدا في ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وفيات، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا وتسبب الفيضانات في تعقيد جهود الإنقاذ.

 

وكما أودت شبكة "إن بي سي نيوز"، قال سكان مقاطعة سانت تشارلز، إنهم سيكونون بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل.

 

وقال زعماء محليون اليوم، إن مقاطعة سانت تشارلز، ولويزيانا، قد يكونان بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار إيدا.

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