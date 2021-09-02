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طالبان تستعد للكشف عن حكومة أفغانية جديدة وسط الاضطرابات الاقتصادية

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
منار طارق
كان حكام طالبان الأفغانية يستعدون، اليوم الخميس، للكشف عن حكومتهم الجديدة في وقت يتأرجح فيه الاقتصاد على حافة الانهيار بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الميليشيات الإسلامية على كابول ووضع نهاية فوضوية للحرب التي استمرت 20 عامًا.

وقال أحمد الله متقي المسؤول في طالبان على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجري التحضير لمراسم في القصر الرئاسي في كابول، بينما قالت الإذاعة الخاصة تولو إن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة وشيك. وصرح مسؤول كبير في طالبان لرويترز الشهر الماضي، إنه من المتوقع أن يكون للزعيم الأعلى للحركة الإسلامية، هيبة الله أخوندزادة، السلطة المطلقة على مجلس الحكم، على أن يكون الرئيس خلفه.


قال محللون إن شرعية الحكومة الجديدة في نظر المانحين والمستثمرين الدوليين ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأفغاني، الذي من المرجح أن ينهار بعد عودة طالبان إلى السلطة. وللمرشد الأعلى لطالبان ثلاثة نواب هم: مولوي يعقوب، نجل مؤسس الحركة الراحل الملا عمر. سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني القوية. وعبد الغني برادار أحد الأعضاء المؤسسين للجماعة.

مجلس القيادة غير المنتخب هو الطريقة التي أدارت بها طالبان حكومتها الأولى التي طبقت بوحشية شكلًا متطرفًا من الشريعة الإسلامية من عام 1996 حتى الإطاحة بها من قبل القوات التي تقودها الولايات المتحدة في عام 2001. وحاولت طالبان تقديم وجه أكثر اعتدالًا للعالم منذ أن أطاحوا بالحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وعادوا إلى السلطة الشهر الماضي، ووعدوا بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن الأعمال الانتقامية ضد الأعداء القدامى.

لكن شككت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين في مثل هذه التأكيدات، قائلين إن الاعتراف الرسمي بالحكومة الجديدة - والمساعدات الاقتصادية التي يمكن أن تتدفق من ذلك - تتوقف على العمل. وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في إفادة صحفية يوم الأربعاء "لن نأخذ كلامهم على محمل الجد."

وقال جونار ويجاند، المدير العام للمفوضية الأوروبية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن الاتحاد الأوروبي لن يعترف رسميًا بالجماعة الإسلامية حتى تستوفي شروطًا تشمل تشكيل حكومة شاملة، واحترام حقوق الإنسان، والوصول غير المقيد لعمال الإغاثة. واضاف "لكننا لن نتسرع في الاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا الى اقامة علاقات رسمية".

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طالبان افغانستان

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