نجم الأهلي يطالب بإشراك عبدالشافي مع المنتخب









طالب ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق، بإشراك محمد عبدالشافي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهات المنتخب المصري الأول لكرة القدم، المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال ضياء السيد في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد عبد الشافي أفضل لاعب رأيته في مصر يجيد الحفاظ على مجهوده البدني وتوزيعه بشكل مميز على مدار المباراة، ولذلك يستحق المشاركة مع المنتخب".





جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق الفوز أمام أنجولا، بهدف دون رد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.