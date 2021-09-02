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إصابة قائد سويسرا بكورونا قبل مواجهة إيطاليا

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
تلقى منتخب سويسرا ضربة موجعة قبل لقائه مع نظيره الإيطالي الأحد المقبل، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، بعدما ثبتت إصابة قائده غرانيت تشاكا بفيروس كورونا المستجد.

وغاب تشاكا، لاعب آرسنال الإنجليزي، عن مباراة المنتخب السويسري الودية أمام منتخب اليونان أمس، بعد أن أظهرت الفحوصات التي خضع لها اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا.

وذكر الاتحاد السويسري لكرة القدم اليوم أنه تم عزل تشاكا بعد ظهور الأعراض عليه في الصباح، موضحاً أن أول اختبار سريع خضع له جاء سلبياً، ولكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) الذي تم إجراؤه بعد ذلك كان إيجابياً.

من المقرر أن يخضع تشاكا لمسحة أخرى غداً الخميس، حيث من المنتظر أن يتحدد على نتيجتها ما إذا كان يمكنه المشاركة ضد إيطاليا أم لا.

وسمحت السلطات الصحية للمنتخب السويسري باللعب ضد اليونان كما هو مقرر لأن تشاكا تم عزله على الفور، أما بالنسبة لجميع اللاعبين الآخرين، إما تم تطعيمهم أو تعافوا من مرض كوفيد 19-الذي يسببه فيروس كورونا.

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