سمير كمونة ينتقد الشحات وباهر وفتوح: لا يصلحون للمنتخب

أكد سمير كمونة، أن هناك عدد من اللاعبين لا يصلحون للتواجد في صفوف المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد فوز الفراعنة أمام انجولا، في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وقال كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك بعض اللاعبين لا يصلحون ليكونوا لاعبين دوليين، وحسين الشحات وباهر المحمدي وأحمد فتوح لم يعجبوني خلال المباراة".





وتابع، "فتوح لا يدافع ولا يهاجم بشكل جيد، لم يكن في حالته، وكنت أفضل الدفع بمحمد عبد الشافي".





وأشار إلى أن عدم إقامة مباريات تحضيرية قبل بدء التصفيات بسبب ضغط مباريات الأندية في الدوري، أثر على أداء المنتخب، موضحًا أنه في حال استمر أداء المنتخب بهذا السوء، فسوف يواجه صعوبة كبيرة في التأهل لكأس العالم.