جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة شاملة لقرية الحاج سلام بمركز فرشوط

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية الحاج سلام التابعة لمركز فرشوط وذلك في إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي اطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

تحسين ظروف المعيشة

وأشاد الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بالمبادرة الرئاسية التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية لأبناء القرى المصرية وأكد على تعاون الجامعة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني حتى يتم تقديم الخدمات الى أهالي القرى المستحقة وهذا أهم مهام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

تفاصيل القافلة

وأشار الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة الشاملة التى نظمتها الجامعة لقرية الشيخ سلام بفرشوط، شملت العديد من القوافل ومنها الطبية البشرية والبيطرية والزراعية ومكافحة الإدمان وذوى الاحتياجات الخاصة وتربية نوعية فنية وموسيقية وفى مجال صناعة الخزف.



كما قامت القافلة الطبية البشرية بتوقيع الكشف وتقديم العلاج لعدد (584) وجاءت كالتالي رمد 75 وعظام 35 وأنف وأذن وحنجرة 60 ونساء وتوليد 10 وأطفال 250 وجلدية 95 وجهاز هضمي 55 ونفسية وعصبية 4 وذوى الاحتياجات الخاصة 8 وأيضا قامت القافلة البيطرية بالكشف على عدد (413) من الأبقار والأغنام والجمال والخيول وغيرها من الحيوانات في التخصصات المختلفة وعدد (547) لمختلف أنواع الطيور.



وقامت القافلة أيضا بتقديم عدد من الخدمات الأخرى لأهالي القرية والتي قام بها متخصصون في مجال صناعة الخزف والتربية الفنية والموسيقية وأيضا في التمريض والزراعة والرياضة.



كما قام أعضاء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوعية أهالي القرية بمخاطر وأضرار المخدرات.





