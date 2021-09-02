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وفاة شخص بسبب الفيضانات في نيوجرسي في الولايات المتحدة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:26 ص
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، نقلًا عن شبكة سي إن إن، بوفاة شخص بسبب الفيضانات في نيوجرسي في الولايات المتحدة

 

وقد أعلنت السلطات الأمريكية، حالة الطوارئ وتعليق خدمات المترو في نيوريورك نتيجة تداعيات إعصار آيدا إثر مخاوف من فيضانات.

 

وقد تسبب إعصار إيدا في ارتفاع عدد الضحايا إلى أربعة وفيات، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى، ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل في لويزيانا وتسبب الفيضانات في تعقيد جهود الإنقاذ.

 

وكما أودت شبكة "إن بي سي نيوز"، قال سكان مقاطعة سانت تشارلز، إنهم سيكونون بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل.

 

وقال زعماء محليون اليوم، إن مقاطعة سانت تشارلز، ولويزيانا، قد يكونان بدون كهرباء لمدة شهر على الأقل بعد الدمار الذي تسبب فيه إعصار إيدا.

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