عاجل.. الزمالك يعلن موعد حسم صفقة القرن

كشف مصدر بنادى الزمالك أن ثلاثى بيراميدز عبدالله السعيد وأحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا يرحبون بشدة ارتداء فانلة الفريق الأبيض فى الموسم المقبل.





وكشف المصدر أن عبدالله السعيد قائد بيراميدز يرغب فى إنهاء مسيرته الكروية الرائعة داخل نادى الزمالك لتسطير تاريخ كبير له قبل اعتزاله اللعب وأن هذا الأمر يلقى قبولا من جانب الجهاز الفنى للفريق الأبيض بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون بجانب مسئولى النادى وجماهيره.





وشدد المصدر أن إجراءات التعاقد مع عبدالله السعيد تسير فى الطريق الصحيح وأن اللاعب لم يوقع حتى الآن بشكل رسمى ولكنه اتفق على جميع الأمور التعاقدية مع مسئولى القلعة البيضاء.





أما عماد نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز أصبح مطلبا ملحا للجهاز الفنى للزمالك خاصة أن اللاعب يشجع الفريق الأبيض ويرغب بشدة فى الانتقال للقلعة البيضاء ولكن لن يتم ذلك الا عن طريق ناديه حيث يرتبط بعقد لمدة سنتين.





ونفس الأمر بالنسبة لأحمد أيمن منصور لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالى والذى يرغب فى الحصول على نفس المقابل المادى الذى يتقضاه من فريقه والذى يصل الى 12 مليون جنيه سنويا.





وتبقى عقبة أمام إتمام الصفقة التى يطلق عليها الكثيرون "صفقة القرن" وهى طلبات بيراميدز المالية أو من اللاعبين خاصة أن الزمالك لن يوافق على رحيل أى من القوام الأساسى ويواجه أزمة مالية طاحنة.