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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
غدير احمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الرابعة.

تمكن الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة من رفع رصيده التهديفي في الموسم الحالي من بطولة الايجا بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد خيتافي.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-

1- أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.
2- إريك لاميلا، إشبيلية، 3 أهداف.
3- كارلوس سولار، فالنسيا، 3 أهداف.
4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف.
5- كريم بنزيما، ريال مدريد، هدفان.
6- مارتن برايثوايت، برشلونة، هدفان.
7- ممفيس ديباي، برشلونة، هدفان.
8- يوسف النصيري، إشبيلية، هدفان.
9- سيرجي روبيرتو، برشلونة، هدفان.

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