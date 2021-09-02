تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة

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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة
الخميس 02/سبتمبر/2021 - 09:30 ص
غدير احمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهات الجولة الرابعة.
تمكن الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق برشلونة من رفع رصيده التهديفي في الموسم الحالي من بطولة الايجا بعدما سجل هدفًا في الجولة الثالثة ضد خيتافي.
وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-
1- أنخيل كوريا، أتلتيكو مدريد، 3 أهداف.
2- إريك لاميلا، إشبيلية، 3 أهداف.
3- كارلوس سولار، فالنسيا، 3 أهداف.
4- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 3 أهداف.
5- كريم بنزيما، ريال مدريد، هدفان.
6- مارتن برايثوايت، برشلونة، هدفان.
7- ممفيس ديباي، برشلونة، هدفان.
8- يوسف النصيري، إشبيلية، هدفان.
9- سيرجي روبيرتو، برشلونة، هدفان.