مدرب أنجولا: أفشة أبهرني والشناوي وحجازي الأفضل في منتخب مصر

أبدى بيدرو جونكالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا الأول لكرة القدم، إعجابه بثلاثي المنتخب المصري، محمد الشناوي وأحمد حجازي، بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة، بعد خسارته أمام منتخب مصر بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وأوضح بيدرو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مصر افتقدت صلاح والنني وتريزيجيه، ومن المؤكد أن الأداء كان سيختلف إن تواجد الثلاثي".





وتابع، "محمد الشناوي وأحمد حجازي أكثر اللاعبين الذين أعجبوني بمنتخب مصر، وانبهرت بأداء أفشة".





واستكمل، "جهزنا أكثر من سيناريو في طريقة اللعب لمواجهة منتخب مصر، وقمنا بعمليات استشفاء للاعبين بين شوطي المباراة، وأخبرتهم أننا لدينا فرصة في أن نفوز على منتخب مصر في الشوط الثاني، لكننا افتقدنا للإيمان بتلك الفرصة".





واضاف، "كل منتخبات المجموعة لديها فرصة في التأهل لكأس العالم، المجموعة صعبة أمامنا، ولكن الأهم هو الإيمان دائما بإمكانيات فريقي".