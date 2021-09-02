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الأرصاد: بدء موسم الأمطار خلال أيام (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت تشهد انخفاضات، منوهة بأنه اعتبارا من يوم الأحد سيكون هناك مزيدا من التحسن في حالة الطقس، وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن درجة الحرارة على القاهرة ستصل إلى 33 درجة يوم الأحد المقبل، وكذلك ستنخفض نسبة الرطوبة مقارنة بالفترة الماضية اعتبارا من يوم الأحد.

وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اعتبارا من اليوم حتى يوم السبت المقبل على مناطق من جنوب سيناء، وجنوب البلاد، ومع منتصف الأسبوع المقبل سنشهد فرص أمطار على السواحل الشمالية للبلاد وهو ما يعتبر بداية لموسم الأمطار لفصل الخريف.

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درجات الحراره الطقس الأمطار الأرصاد

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