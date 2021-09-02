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تشكيل وحدة مركزية عن التحول الرقمي بوزارة الري

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري في مجال التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.

تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة

وصرح "عبد العاطي" بأنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، وذلك نظرًا لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات.

تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال وحصر الوثائق

وأكد وزير الري أنه تم تطوير العديد من البرمجيات بواسطة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، مضيفًا أنه تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، وحصر الوثائق المطلوب رقمنتها، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة.

تشتمل التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل

وأوضح الدكتور "عبد العاطي" أن هذه التطبيقات تشتمل على عدة مستويات لتنظيم العمل، مثل تطبيق "متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية" بما يُسهل عملية إعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، وتطبيق لبيانات "المخازن" لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها.

كما تحتوي أيضًا على تطبيق لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وتطبيق لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، ومنظومات لحصر التعديات على نهر النيل وحصر زمامات الري الحديث وغيرها.

ووجه "عبد العاطي" بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

صور الأقمار الصناعية

وأضاف وزير الري أن وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط تقوم باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولًا بأول، ورصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دمج التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة.

استخدام صور الأقمار الصناعية في الزراعة

كما تقوم أيضًا وحدة النظم الجغرافية بقطاع التخطيط تقوم باستخدام صور الأقمار الصناعية في إنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

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