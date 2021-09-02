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الأرصاد: الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال سبتمبر (فيديو)

الخميس 02/سبتمبر/2021 - 10:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الخريف، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية قليلا خلال شهر سبتمبر.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه سيشهد فصل الخريف سقوط أمطار على معظم المناطق، حيث أنه معروف أن فصل الخريف فصل الأمطار، لافتة إلى أن منخفض جنوب السودان يكون مؤثرا على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وشددت على أهمية الاستعداد لسقوط الأمطار مبكرا من خلال تجهيز مخرات السيول تجنبا لحدوث أي مشاكل، لافتة إلى أن مصر تشهد كميات من الأمطار خلال الخمسة سنوات الأخيرة بشكل مختلف، حيث أدت التغيرات المناخية إلى حدوث نوبات الطقس الجامحة.

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