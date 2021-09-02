جمعية القلب الأمريكية تعتمد مركز تدريب الهيئه العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية







وذكر أن المركز تم تجهيزه طبقا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية بتكلفة اجمالية بلغت ٥ مليون جنيه، مما جعله مؤهل للحصول على هذا الإعتماد الدولى، والمركز مجهز بعدد من المانيكانات والمحاكيات ومساعدات التدريب تفوق تجهيزات أي من المراكز المماثله، وكذلك يتميز المركز بمساحه كبيره تتيح الإلتزام التام بمعايير التباعد والإجراءات الاحترازيه اثناء التدريب.



وقال الدكتور هاني الشهيدى، مدير مركز الانعاش القلبي الرئوى بالهيئه واستشارى القلب والأوعيه الدمويه بمعهد القلب القومى ومسئول توكيد جوده التدريب بالجمعيه الامريكيه للقلب في مصر أن المركز يقوم بتقديم الدورات التدريبيه المعتمده من جمعيه القلب الامريكيه لإعداد المدربين المعتمدين دوليا علي الانعاش القلبي الرئوى، بالإضافة إلى دورات تدريبيه لمستويات الإنعاش القلبي الرئوى الأساسي والمستوى المتقدم، ليس فقط للأطباء والعاملين بالمجالات الصحيه، ولكن لجميع الفئات.



وأضاف أن التدريب على الإنعاش القلبى الرئوى اصبح ضروره ملحه للجميع، لما له من أهمية في انقاذ الحياه، لافتا النظر إلى واقعة كابتن منتخب كره القدم الدانماركى إريكسون والذى تم انقاذ حياته داخل الملعب نظرا للتدريب الجيد لزملاؤه اللاعبين على الإنعاش القلبي.









فى خطوة غير مسبوقة تؤكد الدور الريادى الذى تلعبه الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كصرح أكاديمي وتدريبي عملاق لا يألوا جهدا فى تقديم ونقل الخبرات العلمية من كوادره المتميزة إلى جميع أفراد الأطقم الطبية لخدمة المريض المصرى، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية وتوجيهات وزير الصحة والسكان.

أعلن اليوم الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن إصدار جمعيه القلب الأمريكيه شهاده إعتماد دوليه لمركز تدريب الانعاش القلبي الرئوى التابع لهيئه المستشفيات والمعاهد التعليميه، ليصبح بذلك أكبر مركز قائم في مصر من حيث التجهيزات والمدربين المعتمدين.